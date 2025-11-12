Κατάλογος Εταιρειών
Qualcomm
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Υλικού

  • Μηχανικός ASIC

  • Greater Taipei Area

Qualcomm Μηχανικός ASIC Μισθοί στη Greater Taipei Area

Η αποζημίωση Μηχανικός ASIC in Greater Taipei Area στην Qualcomm κυμαίνεται από NT$1.63M ανά year για Hardware Engineer έως NT$4.32M ανά year για Staff Hardware Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Taipei Area ανέρχεται σε NT$1.85M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Qualcomm. Τελευταία ενημέρωση: 11/12/2025

Μέσος Όρος Επίπεδο
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
Associate Hardware Engineer
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Hardware Engineer
NT$1.63M
NT$1.26M
NT$332K
NT$31.8K
Senior Hardware Engineer
NT$2.28M
NT$1.89M
NT$307K
NT$76.3K
Staff Hardware Engineer
NT$4.32M
NT$2.98M
NT$1.06M
NT$277K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.3%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Qualcomm, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (16.65% εξαμηνιαία)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (16.65% εξαμηνιαία)

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Qualcomm, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός ASIC στην Qualcomm in Greater Taipei Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή NT$5,657,971. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Qualcomm για τον ρόλο Μηχανικός ASIC in Greater Taipei Area είναι NT$3,400,560.

