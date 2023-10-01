Κατάλογος Εταιρειών
QSC Μισθοί

Ο μισθός της QSC κυμαίνεται από $35,926 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $137,700 για έναν Μηχανικός Υλικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της QSC. Τελευταία ενημέρωση: 9/17/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $35.9K
Μηχανικός Υλικού
$138K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$53K

Συχνές Ερωτήσεις

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در QSC، Μηχανικός Υλικού at the Common Range Average level با کل دستمزد سالانه $137,700 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در QSC برابر $53,040 است.

Άλλοι Πόροι