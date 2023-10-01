QSC Μισθοί

Ο μισθός της QSC κυμαίνεται από $35,926 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $137,700 για έναν Μηχανικός Υλικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της QSC . Τελευταία ενημέρωση: 9/17/2025