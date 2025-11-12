Κατάλογος Εταιρειών
Qorvo
Qorvo Μηχανικός Ραδιοσυχνοτήτων Μισθοί στη San Francisco Bay Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Ραδιοσυχνοτήτων in San Francisco Bay Area στην Qorvo ανέρχεται σε $205K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Qorvo. Τελευταία ενημέρωση: 11/12/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Qorvo
Hardware Engineer
San Jose, CA
Σύνολο ανά έτος
$205K
Επίπεδο
Sr. Engineer
Βάση
$150K
Stock (/yr)
$40K
Μπόνους
$15K
Έτη στην εταιρεία
3 Έτη
Έτη εμπειρίας
5 Έτη
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Ραδιοσυχνοτήτων στην Qorvo in San Francisco Bay Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $250,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Qorvo για τον ρόλο Μηχανικός Ραδιοσυχνοτήτων in San Francisco Bay Area είναι $223,000.

