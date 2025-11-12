Κατάλογος Εταιρειών
Qorvo Μηχανικός Ραδιοσυχνοτήτων Μισθοί στη Greensboro-H.Point-W.Salem Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Ραδιοσυχνοτήτων in Greensboro-H.Point-W.Salem Area στην Qorvo ανέρχεται σε $118K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Qorvo. Τελευταία ενημέρωση: 11/12/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Qorvo
Radio Frequency Engineer
Greensboro, NC
Σύνολο ανά έτος
$118K
Επίπεδο
L3
Βάση
$115K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$3K
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
2 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Qorvo?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συμβάλλετε

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Ραδιοσυχνοτήτων στην Qorvo in Greensboro-H.Point-W.Salem Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $187,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Qorvo για τον ρόλο Μηχανικός Ραδιοσυχνοτήτων in Greensboro-H.Point-W.Salem Area είναι $122,000.

Άλλοι Πόροι