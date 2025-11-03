Κατάλογος Εταιρειών
Qohash
Qohash Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Canada στην Qohash ανέρχεται σε CA$153K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Qohash. Τελευταία ενημέρωση: 11/3/2025

Μέσος Μισθός
Σύνολο ανά έτος
CA$153K
Επίπεδο
Senior
Βάση
CA$153K
Stock (/yr)
CA$0
Μπόνους
CA$0
Έτη στην εταιρεία
2-4 Έτη
Έτη εμπειρίας
5-10 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Qohash?
Block logo
+CA$80.7K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Qohash in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$201,407. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Qohash για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Canada είναι CA$153,331.

