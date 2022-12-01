Qogita Μισθοί

Το εύρος μισθών της Qogita κυμαίνεται από $63,997 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διευθυντής Προϊόντος στο χαμηλότερο άκρο έως $118,874 για Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Qogita . Τελευταία ενημέρωση: 8/24/2025