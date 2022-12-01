Κατάλογος Εταιρειών
Qogita
Qogita Μισθοί

Το εύρος μισθών της Qogita κυμαίνεται από $63,997 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διευθυντής Προϊόντος στο χαμηλότερο άκρο έως $118,874 για Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Qogita. Τελευταία ενημέρωση: 8/24/2025

$160K

Επιστήμονας Δεδομένων
$77.5K
Διευθυντής Προϊόντος
$64K
Μηχανικός Λογισμικού
$119K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
Συχνές Ερωτήσεις

Den högst betalande rollen som rapporterats på Qogita är Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $118,874. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Qogita är $77,538.

Άλλοι Πόροι