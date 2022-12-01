Qogita Μισθοί

Το εύρος μισθών της Qogita κυμαίνεται από $63,997 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διευθυντής Προϊόντος στο χαμηλότερο άκρο έως $118,874 για Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Qogita. Τελευταία ενημέρωση: 8/24/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
