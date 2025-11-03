Κατάλογος Εταιρειών
Qlik Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Canada στην Qlik κυμαίνεται από CA$180K έως CA$251K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Qlik. Τελευταία ενημέρωση: 11/3/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CA$193K - CA$228K
Canada
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CA$180KCA$193KCA$228KCA$251K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στην Qlik in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$251,171. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Qlik για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Canada είναι CA$180,328.

