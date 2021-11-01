Qeexo Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Qeexo κυμαίνεται από $54,812 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $220,890 για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Qeexo. Τελευταία ενημέρωση: 11/29/2025

Σχεδιαστής Προϊόντος
$221K
Μηχανικός Λογισμικού
$54.8K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Qeexo είναι Σχεδιαστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $220,890. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Qeexo είναι $137,851.

