Κατάλογος Εταιρειών
QAD
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

QAD Μισθοί

Ο μισθός της QAD κυμαίνεται από $10,961 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $127,251 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της QAD. Τελευταία ενημέρωση: 9/3/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $11K
Διαχειριστής Προϊόντος
$65.6K
Πωλήσεις
$127K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$62.3K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην QAD είναι Πωλήσεις at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $127,251. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην QAD είναι $63,944.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την QAD

Σχετικές Εταιρείες

  • Grid Dynamics
  • EPAM Systems
  • Sprinklr
  • ThoughtWorks
  • Health Catalyst
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι