Q-State Biosciences
Q-State Biosciences Βιοϊατρικός Μηχανικός Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Βιοϊατρικός Μηχανικός in United States στην Q-State Biosciences κυμαίνεται από $80.6K έως $112K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Q-State Biosciences. Τελευταία ενημέρωση: 11/3/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$86.4K - $102K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$80.6K$86.4K$102K$112K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Βιοϊατρικός Μηχανικός στην Q-State Biosciences in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $112,320. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Q-State Biosciences για τον ρόλο Βιοϊατρικός Μηχανικός in United States είναι $80,640.

