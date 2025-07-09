Κατάλογος Εταιρειών
Purdue University
Purdue University Μισθοί

Ο μισθός της Purdue University κυμαίνεται από $19,900 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διοικητικός Βοηθός στο χαμηλό άκρο έως $132,335 για έναν Συνολικές Αμοιβές στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Purdue University. Τελευταία ενημέρωση: 9/17/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $72K

Ερευνητής Επιστήμονας

Χημικός Μηχανικός
Median $70K

Μηχανικός Έρευνας

Μηχανολόγος Μηχανικός
Median $30K

Research Assistant
Median $32K
Research Scientist
Median $30K
Διοικητικός Βοηθός
$19.9K
Επιστήμονας Δεδομένων
$119K
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
$34.3K
Γραφικός Σχεδιαστής
$41.4K
Μηχανικός Υλικού
$29.9K
Ανθρώπινοι Πόροι
$47.8K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$39K
Διαχειριστής Έργων
$77.6K
Συνολικές Αμοιβές
$132K
Εμπιστοσύνη και Ασφάλεια
$98K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Purdue University είναι Συνολικές Αμοιβές at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $132,335. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Purdue University είναι $41,392.

Άλλοι Πόροι