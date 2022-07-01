Public.com Μισθοί

Ο μισθός της Public.com κυμαίνεται από $152,235 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $169,150 για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Public.com . Τελευταία ενημέρωση: 10/24/2025