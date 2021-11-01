Κατάλογος Εταιρειών
PT Pertamina
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

PT Pertamina Μισθοί

Ο μισθός της PT Pertamina κυμαίνεται από $2,731 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Έργων στο χαμηλό άκρο έως $9,766 για έναν Μηχανολόγος Μηχανικός στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της PT Pertamina. Τελευταία ενημέρωση: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Γραφικός Σχεδιαστής
$9.7K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$9.8K
Διαχειριστής Έργων
$2.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην PT Pertamina είναι Μηχανολόγος Μηχανικός at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $9,766. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην PT Pertamina είναι $9,660.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την PT Pertamina

Σχετικές Εταιρείες

  • Databricks
  • Intuit
  • Dropbox
  • Flipkart
  • LinkedIn
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι