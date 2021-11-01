PT Pertamina Μισθοί

Ο μισθός της PT Pertamina κυμαίνεται από $2,731 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Έργων στο χαμηλό άκρο έως $9,766 για έναν Μηχανολόγος Μηχανικός στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της PT Pertamina . Τελευταία ενημέρωση: 10/24/2025