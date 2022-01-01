Κατάλογος Εταιρειών
Proxy
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Proxy Μισθοί

Ο μισθός της Proxy κυμαίνεται από $100,500 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $184,075 για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Proxy. Τελευταία ενημέρωση: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Διευθυντής Προϊόντος
$184K
Μηχανικός Λογισμικού
$101K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Proxy είναι Διευθυντής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $184,075. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Proxy είναι $142,288.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Proxy

Σχετικές Εταιρείες

  • Collective Health
  • Pocket Gems
  • Webflow
  • Iterable
  • Neustar
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/proxy/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.