Proton
  • Μισθοί
  • Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας

  • Όλοι οι Μισθοί Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας

Proton Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στην Proton κυμαίνεται από CHF 18.9K έως CHF 26.5K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Proton. Τελευταία ενημέρωση: 11/3/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CHF 20.5K - CHF 24.9K
Switzerland
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CHF 18.9KCHF 20.5KCHF 24.9KCHF 26.5K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Proton, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στην Proton φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CHF 26,477. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Proton για τον ρόλο Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας είναι CHF 18,945.

Άλλοι Πόροι