Κατάλογος Εταιρειών
Properly
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών

  • Όλοι οι Μισθοί Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών

Properly Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών στην Properly κυμαίνεται από CA$76.6K έως CA$112K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Properly. Τελευταία ενημέρωση: 9/27/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CA$88K - CA$100K
Canada
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CA$76.6KCA$88KCA$100KCA$112K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών υποβολές στην Properly για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

CA$226K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.


Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Properly?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών στην Properly φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$111,614. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Properly για τον ρόλο Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών είναι CA$76,616.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Properly

Σχετικές Εταιρείες

  • Microsoft
  • Square
  • Airbnb
  • Stripe
  • Dropbox
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι