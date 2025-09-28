Η αποζημίωση Διαχειριστής Έργων in Poland στην Procter & Gamble ανέρχεται σε PLN 162K ανά year για B1. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Poland ανέρχεται σε PLN 180K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Procter & Gamble. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
B1
PLN 162K
PLN 158K
PLN 0
PLN 3.8K
B2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B3
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
