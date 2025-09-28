Κατάλογος Εταιρειών
Procter & Gamble
  • Μισθοί
  • Διαχειριστής Έργων

  • Όλοι οι Μισθοί Διαχειριστής Έργων

Procter & Gamble Διαχειριστής Έργων Μισθοί

Η αποζημίωση Διαχειριστής Έργων in Poland στην Procter & Gamble ανέρχεται σε PLN 162K ανά year για B1. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Poland ανέρχεται σε PLN 180K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Procter & Gamble. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
B1
Project Manager
PLN 162K
PLN 158K
PLN 0
PLN 3.8K
B2
Senior Project Manager
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B3
Director
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B4
Senior Director
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
PLN 602K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Procter & Gamble?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διαχειριστής Έργων στην Procter & Gamble in Poland φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή PLN 199,267. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Procter & Gamble για τον ρόλο Διαχειριστής Έργων in Poland είναι PLN 163,620.

