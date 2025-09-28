Η αποζημίωση Διαχειριστής Προγραμμάτων in United States στην Procter & Gamble ανέρχεται σε $116K ανά year για B2. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $133K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Procter & Gamble. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
B1
$ --
$ --
$ --
$ --
B2
$116K
$109K
$3.5K
$4.1K
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
