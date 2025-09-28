Κατάλογος Εταιρειών
Η αποζημίωση Διαχειριστής Προϊόντος in Poland στην Procter & Gamble κυμαίνεται από PLN 346K ανά year για B2 έως PLN 407K ανά year για B3. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Poland ανέρχεται σε PLN 331K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Procter & Gamble. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
B1
Product Manager
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
Senior Product Manager
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
Director
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
Senior Director
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
PLN 602K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Procter & Gamble?

Συχνές Ερωτήσεις

El paquete salarial más alto reportado para un Διαχειριστής Προϊόντος en Procter & Gamble in Poland tiene una compensación total anual de PLN 547,756. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Procter & Gamble para el puesto de Διαχειριστής Προϊόντος in Poland es PLN 306,552.

Άλλοι Πόροι