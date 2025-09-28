Η αποζημίωση Διαχειριστής Προϊόντος in Poland στην Procter & Gamble κυμαίνεται από PLN 346K ανά year για B2 έως PLN 407K ανά year για B3. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Poland ανέρχεται σε PLN 331K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Procter & Gamble. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
B1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
