
Η μέση συνολική αποζημίωση Λειτουργίες Μάρκετινγκ in Serbia στην Procter & Gamble κυμαίνεται από $27.3K έως $38.8K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Procter & Gamble. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$31K - $36.7K
Serbia
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$27.3K$31K$36.7K$38.8K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Procter & Gamble?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Λειτουργίες Μάρκετινγκ στην Procter & Gamble in Serbia φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $38,767. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Procter & Gamble για τον ρόλο Λειτουργίες Μάρκετινγκ in Serbia είναι $27,305.

