Η αποζημίωση Μάρκετινγκ in United States στην Procter & Gamble κυμαίνεται από $90K ανά year για B1 έως $184K ανά year για B3. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $135K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Procter & Gamble. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
B1
$90K
$85K
$0
$5K
B2
$125K
$120K
$625
$4.4K
B3
$184K
$154K
$6.6K
$23.9K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
