Procter & Gamble
  • Βιομηχανικός Σχεδιαστής

  • Όλοι οι Μισθοί Βιομηχανικός Σχεδιαστής

Procter & Gamble Βιομηχανικός Σχεδιαστής Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Βιομηχανικός Σχεδιαστής in Germany στην Procter & Gamble κυμαίνεται από €72.1K έως €101K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Procter & Gamble. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€78K - €90.8K
Germany
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€72.1K€78K€90.8K€101K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

€142K

Συχνές Ερωτήσεις

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Βιομηχανικός Σχεδιαστής v Procter & Gamble in Germany predstavuje ročnú celkovú odmenu €100,938. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Procter & Gamble pre pozíciu Βιομηχανικός Σχεδιαστής in Germany je €72,098.

