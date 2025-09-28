Κατάλογος Εταιρειών
Procter & Gamble
Procter & Gamble Εξυπηρέτηση Πελατών Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Εξυπηρέτηση Πελατών in Singapore στην Procter & Gamble κυμαίνεται από SGD 63.9K έως SGD 90.8K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Procter & Gamble. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

SGD 72.4K - SGD 82.4K
Singapore
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
SGD 63.9KSGD 72.4KSGD 82.4KSGD 90.8K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Procter & Gamble?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Εξυπηρέτηση Πελατών στην Procter & Gamble in Singapore φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή SGD 90,849. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Procter & Gamble για τον ρόλο Εξυπηρέτηση Πελατών in Singapore είναι SGD 63,902.

Άλλοι Πόροι