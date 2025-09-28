Κατάλογος Εταιρειών
Procter & Gamble
  • Μισθοί
  • Χημικός Μηχανικός

  • Όλοι οι Μισθοί Χημικός Μηχανικός

Procter & Gamble Χημικός Μηχανικός Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Χημικός Μηχανικός in United States στην Procter & Gamble ανέρχεται σε $75K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Procter & Gamble. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Procter & Gamble
UX Researcher
Cincinnati, OH
Σύνολο ανά έτος
$75K
Επίπεδο
BTA
Βάση
$75K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
1 Έτος
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Procter & Gamble?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συμβάλλετε

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Process Engineer

Συχνές Ερωτήσεις

Άλλοι Πόροι