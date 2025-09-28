Κατάλογος Εταιρειών
Procter & Gamble
Procter & Gamble Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών στην Procter & Gamble ανέρχεται σε $106K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Procter & Gamble. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέσος Μισθός
Procter & Gamble
Business Operations Manager
Σύνολο ανά έτος
$106K
Επίπεδο
B1
Βάση
$92K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$14.1K
Έτη στην εταιρεία
0 Έτη
Έτη εμπειρίας
1 Έτος
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Procter & Gamble?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών στην Procter & Gamble φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $160,107. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Procter & Gamble για τον ρόλο Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών είναι $103,500.

