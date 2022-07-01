ProArch Μισθοί

Ο μισθός της ProArch κυμαίνεται από $4,350 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $54,026 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ProArch . Τελευταία ενημέρωση: 10/21/2025