ProArch Μισθοί

Ο μισθός της ProArch κυμαίνεται από $4,350 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $54,026 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ProArch. Τελευταία ενημέρωση: 10/21/2025

Αναλυτής Δεδομένων
$4.4K
Επιστήμονας Δεδομένων
$18.2K
Διαχειριστής Προϊόντος
$54K

Μηχανικός Λογισμικού
$18.8K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην ProArch είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $54,026. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ProArch είναι $18,512.

Άλλοι Πόροι