Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in United States στην Prime Health Services ανέρχεται σε $74K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Prime Health Services. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Prime Health Services
Web Developer
Nashville, TN
Σύνολο ανά έτος
$74K
Επίπεδο
L2
Βάση
$74K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
3 Έτη
Έτη εμπειρίας
3 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Prime Health Services?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Μηχανικός Λογισμικού at Prime Health Services in United States sits at a yearly total compensation of $91,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Prime Health Services for the Μηχανικός Λογισμικού role in United States is $74,000.

