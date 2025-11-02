Κατάλογος Εταιρειών
Prezent.ai
Prezent.ai Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in India στην Prezent.ai κυμαίνεται από ₹4.43M έως ₹6.05M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Prezent.ai. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹4.74M - ₹5.73M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹4.43M₹4.74M₹5.73M₹6.05M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Prezent.ai?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Prezent.ai in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹6,047,237. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Prezent.ai για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in India είναι ₹4,431,165.

Άλλοι Πόροι