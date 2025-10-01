Κατάλογος Εταιρειών
Premise
  • Μισθοί
  • Επιστήμονας Δεδομένων

  • Όλοι οι Μισθοί Επιστήμονας Δεδομένων

  • Northern Virginia Washington DC

Premise Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί στη Northern Virginia Washington DC

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Επιστήμονας Δεδομένων in Northern Virginia Washington DC στην Premise ανέρχεται σε $120K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Premise. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Premise
Data Scientist
Washington DC
Σύνολο ανά έτος
$120K
Επίπεδο
-
Βάση
$120K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
3 Έτη
Έτη εμπειρίας
5 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Premise?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συμβάλλετε

Συχνές Ερωτήσεις

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ Επιστήμονας Δεδομένων ที่ Premise in Northern Virginia Washington DC อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $205,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Premise สำหรับตำแหน่ง Επιστήμονας Δεδομένων in Northern Virginia Washington DC คือ $120,000

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Premise

Άλλοι Πόροι