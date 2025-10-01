Κατάλογος Εταιρειών
Premier Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού Μισθοί στη Charlotte, NC Greater Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in Charlotte, NC Greater Area στην Premier ανέρχεται σε $214K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Premier. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Premier
Director of Software Engineering
Charlotte, NC
Σύνολο ανά έτος
$214K
Επίπεδο
-
Βάση
$190K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$23.5K
Έτη στην εταιρεία
6 Έτη
Έτη εμπειρίας
20 Έτη
$160K

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στην Premier in Charlotte, NC Greater Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $218,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Premier για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in Charlotte, NC Greater Area είναι $210,000.

