Precision Castparts Μισθοί

Ο μισθός της Precision Castparts κυμαίνεται από $72,471 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λογιστής στο χαμηλό άκρο έως $196,980 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Precision Castparts . Τελευταία ενημέρωση: 9/18/2025