Κατάλογος Εταιρειών
Precision Castparts
Precision Castparts Μισθοί

Ο μισθός της Precision Castparts κυμαίνεται από $72,471 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λογιστής στο χαμηλό άκρο έως $196,980 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Precision Castparts. Τελευταία ενημέρωση: 9/18/2025

$160K

Μηχανολόγος Μηχανικός
Median $103K
Λογιστής
$72.5K
Επιστήμονας Δεδομένων
$197K

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Precision Castparts is Επιστήμονας Δεδομένων at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $196,980. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Precision Castparts is $103,000.

