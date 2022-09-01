Κατάλογος Εταιρειών
Precision Castparts
Κορυφαίες Πληροφορίες
    Σχετικά

    Precision Castparts Corp. is the market leader in manufacturing large, complex structural investment castings, airfoil castings, forged components, aerostructures and highly engineered, critical fasteners for aerospace applications.

    http://www.precast.com
    Ιστότοπος
    1953
    Έτος Ίδρυσης
    1,500
    Αριθμός Εργαζομένων
    $1B-$10B
    Εκτιμώμενα Έσοδα
    Έδρα

