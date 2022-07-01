Precision Aviation Group Μισθοί

Ο μισθός της Precision Aviation Group κυμαίνεται από $9,023 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Information Technologist (IT) στο χαμηλό άκρο έως $108,250 για έναν Επιχειρησιακός Αναλυτής στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Precision Aviation Group . Τελευταία ενημέρωση: 10/11/2025