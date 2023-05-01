Κατάλογος Εταιρειών
PowerToFly
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

PowerToFly Μισθοί

Ο μισθός της PowerToFly κυμαίνεται από $42,210 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλό άκρο έως $238,800 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της PowerToFly. Τελευταία ενημέρωση: 9/17/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Ανθρώπινοι Πόροι
$42.2K
Προσελκυστής Προσωπικού
$42.2K
Πωλήσεις
$239K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Μηχανικός Λογισμικού
$75.2K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at PowerToFly is Πωλήσεις at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $238,800. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at PowerToFly is $58,716.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την PowerToFly

Σχετικές Εταιρείες

  • Roblox
  • Airbnb
  • Microsoft
  • Stripe
  • Intuit
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι