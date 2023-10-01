Κατάλογος Εταιρειών
Positive Technologies
Positive Technologies Μισθοί

Ο μισθός της Positive Technologies κυμαίνεται από $11,993 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Cybersecurity Analyst στο χαμηλό άκρο έως $74,020 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Positive Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 10/11/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $38.3K

Μηχανικός Λογισμικού Frontend

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Ανθρώπινοι Πόροι
$58.1K
Cybersecurity Analyst
$12K

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$74K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$52.5K
Τεχνικός Συγγραφέας
$23.2K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Positive Technologies είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $74,020. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Positive Technologies είναι $45,379.

