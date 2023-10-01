Positive Technologies Μισθοί

Ο μισθός της Positive Technologies κυμαίνεται από $11,993 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Cybersecurity Analyst στο χαμηλό άκρο έως $74,020 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Positive Technologies . Τελευταία ενημέρωση: 10/11/2025