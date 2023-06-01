Κατάλογος Εταιρειών
Pomelo
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Pomelo Μισθοί

Ο μισθός της Pomelo κυμαίνεται από $15,501 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $54,000 για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Pomelo. Τελευταία ενημέρωση: 10/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Μηχανικός Λογισμικού
Median $31.2K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$15.5K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $54K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Pomelo είναι Σχεδιαστής Προϊόντος με ετήσια συνολική αμοιβή $54,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Pomelo είναι $31,200.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Pomelo

Σχετικές Εταιρείες

  • SoFi
  • Google
  • Airbnb
  • Lyft
  • Coinbase
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι