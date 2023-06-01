Pomelo Μισθοί

Ο μισθός της Pomelo κυμαίνεται από $15,501 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $54,000 για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Pomelo . Τελευταία ενημέρωση: 10/20/2025