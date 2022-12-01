Poloniex Μισθοί

Ο μισθός της Poloniex κυμαίνεται από $57,972 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $140,700 για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Poloniex . Τελευταία ενημέρωση: 9/15/2025