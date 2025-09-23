Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in India στην Policybazaar κυμαίνεται από ₹6.11M έως ₹8.55M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Policybazaar. Τελευταία ενημέρωση: 9/23/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹6.61M - ₹7.69M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹6.11M₹6.61M₹7.69M₹8.55M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

₹13.96M

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Policybazaar?

Συχνές Ερωτήσεις

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού la Policybazaar in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹8,547,103. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Policybazaar pentru rolul de Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in India este ₹6,105,074.

