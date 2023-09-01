Pocketpills Μισθοί

Ο μισθός της Pocketpills κυμαίνεται από $38,413 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $117,600 για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Pocketpills . Τελευταία ενημέρωση: 11/29/2025