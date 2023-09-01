Κατάλογος Εταιρειών
Pocket FM
Pocket FM Μισθοί

Ο μισθός της Pocket FM κυμαίνεται από $7,801 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρηματικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $99,858 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Pocket FM. Τελευταία ενημέρωση: 11/29/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $24.5K

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Διευθυντής Προϊόντος
Median $41.2K
Επιχειρηματικός Αναλυτής
$7.8K

Σχεδιαστής Προϊόντος
$23.1K
Διευθυντής Προγραμμάτων
$38.4K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$99.9K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Pocket FM είναι Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $99,858. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Pocket FM είναι $31,431.

