Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Υλικού in Poland στην PNM Resources κυμαίνεται από PLN 141K έως PLN 206K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της PNM Resources. Τελευταία ενημέρωση: 12/8/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$43.9K - $50K
Poland
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$38.2K$43.9K$50K$55.7K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη PNM Resources?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Υλικού στην PNM Resources in Poland φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή PLN 205,796. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην PNM Resources για τον ρόλο Μηχανικός Υλικού in Poland είναι PLN 141,267.

