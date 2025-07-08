Κατάλογος Εταιρειών
PNM Resources
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

PNM Resources Μισθοί

Ο μισθός της PNM Resources κυμαίνεται από $46,976 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Υλικού στο χαμηλό άκρο έως $79,600 για έναν Μηχανολόγος Μηχανικός στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της PNM Resources. Τελευταία ενημέρωση: 11/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Μηχανικός Υλικού
$47K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$79.6K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην PNM Resources είναι Μηχανολόγος Μηχανικός at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $79,600. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην PNM Resources είναι $63,288.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την PNM Resources

Σχετικές Εταιρείες

  • Databricks
  • Snap
  • DoorDash
  • Coinbase
  • Roblox
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pnm-resources/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.