PNM Resources Μισθοί

Ο μισθός της PNM Resources κυμαίνεται από $46,976 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Υλικού στο χαμηλό άκρο έως $79,600 για έναν Μηχανολόγος Μηχανικός στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της PNM Resources . Τελευταία ενημέρωση: 11/27/2025