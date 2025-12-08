PNC Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην PNC κυμαίνεται από $76K ανά year για C1 έως $146K ανά year για C4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $86.3K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της PNC. Τελευταία ενημέρωση: 12/8/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους C1 Associate Software Engineer ( Αρχάριο Επίπεδο ) $76K $73.5K $909 $1.6K C2 Software Engineer $90.8K $90.1K $0 $703 C3 Senior Software Engineer $97.5K $95.7K $0 $1.9K C4 Principal Software Engineer $146K $135K $4.2K $6.8K Προβολή 3 Περισσότερων Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Εταιρεία Τοποθεσία | Ημερομηνία Όνομα Βαθμίδας Ετικέτα Έτη Εμπειρίας Σύνολο / Στην Εταιρεία Συνολική Αποζημίωση ( USD ) Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους

