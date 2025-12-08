Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην PNC κυμαίνεται από $76K ανά year για C1 έως $146K ανά year για C4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $86.3K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της PNC. Τελευταία ενημέρωση: 12/8/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
C1
$76K
$73.5K
$909
$1.6K
C2
$90.8K
$90.1K
$0
$703
C3
$97.5K
$95.7K
$0
$1.9K
C4
$146K
$135K
$4.2K
$6.8K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Συμπεριλαμβανόμενοι ΤίτλοιΥποβολή Νέου Τίτλου
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pnc/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.