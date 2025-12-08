Η αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in United States στην PNC κυμαίνεται από $87.5K ανά year για C1 έως $133K ανά year για C4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $130K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της PNC. Τελευταία ενημέρωση: 12/8/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
C1
$87.5K
$82.3K
$0
$5.2K
C2
$97.2K
$94.1K
$0
$3.1K
C3
$124K
$117K
$385
$7.3K
C4
$133K
$117K
$1.1K
$14.4K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
