Pluxee
Pluxee Μισθοί

Ο μισθός της Pluxee κυμαίνεται από $16,108 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $158,426 για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Pluxee. Τελευταία ενημέρωση: 11/29/2025

Επιχειρηματικές Λειτουργίες
$39.8K
Διευθυντής Προϊόντος
$158K
Μηχανικός Λογισμικού
$16.1K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Pluxee είναι Διευθυντής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $158,426. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Pluxee είναι $39,781.

