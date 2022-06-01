PLS Μισθοί

Ο μισθός της PLS κυμαίνεται από $30,311 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $74,562 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της PLS . Τελευταία ενημέρωση: 11/28/2025