Plivo
Plivo Μισθοί

Ο μισθός της Plivo κυμαίνεται από $5,951 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Information Technologist (IT) στο χαμηλό άκρο έως $76,988 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Plivo. Τελευταία ενημέρωση: 10/21/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $29.3K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $19.3K
Information Technologist (IT)
$6K

Διαχειριστής Προϊόντος
$77K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$61.7K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Plivo, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Plivo είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $76,988. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Plivo είναι $29,302.

