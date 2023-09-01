Pliancy Μισθοί

Ο μισθός της Pliancy κυμαίνεται από $109,450 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στο χαμηλό άκρο έως $110,550 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Pliancy . Τελευταία ενημέρωση: 11/28/2025