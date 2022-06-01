Plexus Worldwide Μισθοί

Ο μισθός της Plexus Worldwide κυμαίνεται από $29,914 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Υλικού στο χαμηλό άκρο έως $51,725 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Plexus Worldwide . Τελευταία ενημέρωση: 11/28/2025