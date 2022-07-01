Κατάλογος Εταιρειών
Plexure
Plexure Μισθοί

Ο μισθός της Plexure κυμαίνεται από $73,410 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $123,469 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Plexure. Τελευταία ενημέρωση: 11/28/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $73.4K

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Αρχιτέκτονας Λύσεων
$123K
Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Plexure είναι Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $123,469. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Plexure είναι $98,439.

