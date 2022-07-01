Plexure Μισθοί

Ο μισθός της Plexure κυμαίνεται από $73,410 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $123,469 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Plexure . Τελευταία ενημέρωση: 11/28/2025